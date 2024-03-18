Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Çanakkale Valiliğine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile birlikte Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Bakan Güler, valilik şeref defterini imzaladı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rıfat Oktar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcıları Hakkı Uzun, Mustafa Özsoy, Abdül Kadir Duran, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay’ın da bulunduğu ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valilik makamında Vali İlhami Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali Aktaş, ziyaretin anısına Bakan Güler’e 57. Alay Sancağı takdim etti.