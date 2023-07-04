Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Kuvvet Komutanlıklarına Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Kuvvet Komutanlıklarına Ziyaret
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Faaliyetlere ilişkin, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’den, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’dan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’ndan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, talimatlar vererek Kuvvet Komutanlıklarına çalışmalarında başarılar diledi.