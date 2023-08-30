Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümüne özel bir klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümüne özel bir klip hazırladı.

Hazırlanan klip Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada “30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü” ifadeleriyle paylaşıldı. Bakanlık yaptığı paylaşımda, “30 Ağustos 1922 bağımsızlık mührü. 30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın ’Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’ emriyle akşama kadar süren muharebede Yunan ordusu tamamen dağıldı. 30 Ağustos artık bir zafer günüydü” ifadelerine yer verildi.

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