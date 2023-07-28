Milli Savunma Bakanlığı ürünleri İDEF'te sergilendi

İDEF 2023’te sergilenen Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri ürünleri göz doldurdu.

16’ncısı düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2023’te Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yerini aldı. Deniz Kuvvetleri tarafından yeri milli gemi Milgem korveti, ilk yerli milli fıkrateyn TCG İstanbul, TF 2000 projesi kapsamında ilk yerli milli muhrip (ilk gemi teslimi 2027 yılına planlı), TCG ANADOLU, Reis sınıfı deniz altı, Milden projesi kapsamında yerli ve milli denizaltı, yerli ve milli üretim Akya Torpidosu, yerli ve milli üretim Atmaca Güdümlü Mermisi, tarihi dalgıç kıyafeti, advent gemi savaş yönetim sistemi, Malaman akıllı dip mayını, Nusret isimli milli mayın ateşleme mekanizması, tamamen yerli ve milli Gürültü radarı, ilk deniz altı sergilendi.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından ise, Solotürk F16 uçağı, Sf 260D eğitim uçağı, C130 hercules, A400M, KC135R havada yakıt ilk mal uçağı, Havacılık efsanesi F4 phantom sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı, AFGM ve ASFAT işbirliği ile 5. ABFM bünyesinde yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla döner kanatlı hava platformlarında kullanılmak üzere 1.5, 2.5 ve 7.5 ton kapasiteli olarak halat seti, güç kutusu, kontrol mekanizması, denizden kurtarma teçhizatı, taşıma arabası ve tamir kiti ile birlikte üretilen yangın söndürme kitlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Yangın söndürme kitleri, TSK, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aktif olarak kullanılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, AFGM Bağlı 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ilk yerli ve milli Rahvan isimli uçak çeker aracı da fuarda yerini aldı. 60 ton yük çekebilme kabiliyeti bulunan Rahvan uçak çeker aracı, F4, F5, F16 savaş uçaklarını, CN-235 ve C-130 nakliye uçaklarını kısacası A400m haricindeki hava kuvvetleri envanterinde bulunan uçak ve helikopterleri çekebilme kabiliyetine sahip.