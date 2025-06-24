Milli Savunma Gururu: SİAD'dan Armelsan'a Anlamlı Ziyaret

Silivri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş ve dernek üyeleri, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayiinde öncü firmalarından biri olan Armelsan’ı ziyaret etti.

Cihat Yaycı ile istişare, Karakaş ailesine tebrik

Ziyaret kapsamında, Karakaş Ailesi’nin sahibi olduğu Armelsan firmasının projeleri ve savunma sanayiine katkıları hakkında kapsamlı bilgi alındı. Dernek heyeti, ziyarette emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ile de bir araya gelerek, ülke gündemi ve milli savunma alanındaki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, “Karakaş Ailesi'nin sahip olduğu ve savunma sanayimize önemli hizmetler sunan Armelsan firmasını dernek arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Cihat Yaycı Paşamızla ülkemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Çok büyük bir gurur ve mutlulukla ayrıldık. Sevgili Metin ve Yetkin Karakaş kardeşlere başarılarının devamını diliyoruz” dedi.