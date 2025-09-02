Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde Kavaklı'dan gururlandıran başarı

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene, Türkiye'nin dört bir yanından üstün başarıyla mezun olan genç harp subayları damga vurdu.

Silivri Kavaklı Hürriyet Mahallesi’nin Muhtarı Aysun Çeşmecioğlu’nun oğlu Emir Çeşmecioğlu, MSÜ Hava Harp Okulu mezuniyet sıralamasında 6. olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden gelen öğrenciler arasında gösterdiği üstün performansla öne çıkan Çeşmecioğlu, ailesinin ve Silivri’nin gururu oldu.

Genç teğmen Emir Çeşmecioğlu'nun başarı sıralaması, sadece ailesini değil aynı zamanda memleketi Silivri’yi ve Kavaklı Mahallesi’ni de gururlandırdı. Mahalle Muhtarı Aysun Çeşmecioğlu, oğlunun bu başarısını duygu dolu sözlerle paylaştı.

HÜRHABER olarak, ülkesine hizmet yolunda büyük bir adım atan Emir Çeşmecioğlu’nu ve ailesini tebrik ediyor, görev hayatında üstün başarılar diliyoruz.

