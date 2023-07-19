Milli sörfçü Sarp Şarlı, Fransa'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Techno 293 U13 genel sınıfında Avrupa ikincisi olan 11 yaşındaki milli sporcu Sarp Şarlı, 29 Temmuz-5 Ağustos 2023'te Fransa'da gerçekleşecek T293 & T293Plus Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli sörfçü Sarp Şarlı, Fransa'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Silivri Kariyer

Techno 293 U13 genel sınıfında Avrupa ikincisi olan 11 yaşındaki milli sporcu Sarp Şarlı, 29 Temmuz-5 Ağustos 2023’te Fransa’da gerçekleşecek T293 & T293Plus Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Urla Deniz Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan Sarp Şarlı, rüzgar sörfünde başarılarıyla adından söz ettiriyor. Rüzgar sörfüyle 7 yaşında tanışan, bir çok başarıya imza atan ve Techno 293 U13 genel sınıfında Avrupa ikincisi olan 11 yaşındaki milli sporcu Sarp Şarlı, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2023’te Fransa’da gerçekleşecek T293 & T293Plus Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Şarlı, 5-16 Nisan’da İtalya Garda’da gerçekleşen ve 8 ülkeden 53 sporcunun mücadele ettiği Techno 293 U13 genel sınıfında Avrupa ikincisi oldu ve T293 & T293Plus Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme kazandı.