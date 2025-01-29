Milli Sporcu Alara Akbaş'a Mektebim Koleji'nden 0 Destek!

Silivri Karate Kulübü sporcusu olan Alara Akbaş, uluslararası arenada kazandığı başarılarla gururlandırmaya devam ederken, eğitim hayatında da tam destek görüyor. Mektebim Koleji Anadolu Lisesi, milli sporcumuza %100 burs desteği sağlayarak onun hem akademik hem de sportif kariyerine katkı sunuyor.

Silivri Karate Kulübü Antrenörü Serkan Tekgül, genç sporcunun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Okul Müdürümüz Sayın Müslüm Doğan’a, sporcumuz ve ailesi adına şükranlarımızı sunuyoruz. Alara’nın nice başarılar elde edeceğine inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Alara Akbaş, hem eğitimde hem de spor hayatında emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, Silivri’yi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi sürdürecek.

