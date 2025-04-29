Milli Sporcu Alara Akbaş'tan Başkan Balcıoğlu'na Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, karatede ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan Alara Akbaş’ı makamında ağırlayarak tebrik etti ve başarılarından dolayı ödüllendirdi. Başkan Balcıoğlu, Alara Akbaş’ın Silivri’yi gururlandıran başarılarının, Silivrili genç sporculara ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, 2025 Ümit-Genç-U21 Türkiye Üçüncülüğü, 2024 Boğaziçi Şampiyonluğu, Balkan dereceleri ve Dünya Gençlik Ligi'ndeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Alara Akbaş’ı tebrik ederek, Silivri’yi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil etmesinden dolayı duyduğu gururu dile getirdi.

Kadın sporcuların başarılarına verdikleri önemi vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Ben özellikle kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın spordaki başarılarını çok önemsiyorum. Her zaman söylediğim gibi, kadınlar gerimizde değil, bir adım hatta iki adım önümüzde yürürse gerçek anlamda ilerleme mümkün olur” dedi.

Alara Akbaş’ın azmi ve kararlılığıyla genç sporculara ilham kaynağı olduğunu belirten Balcıoğlu, “Karatede kazandığı derecelerle bizlere büyük bir gurur yaşatan Alara’yı yürekten kutluyorum. Onun gibi başarılı sporcularımız sayesinde Silivri’nin adını uluslararası platformlarda gururla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporun içinden gelen biri olarak genç sporculara her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Silivri Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Silivri’de sporu ve sporcuyu teşvik etmek, başarıyı ödüllendirmek en büyük sorumluluklarımızdan biri” diye konuştu.