Milli sporcu Eray Şamdan Polonya'da yapılacak 3. Avrupa Oyunlarına hazırlanıyor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün dünya ve Avrupa şampiyonu Eray Şamdan 3. Avrupa Oyunları için Sakarya’da milli takım kampına katıldı.

Türkiye Karate A Milli Takımı Teknik Direktörü Adnan Şamdan nezaretinde toplanan Karate Milli Takımı, Avrupa Oyunları hazırlıklarına başladı. 1 Haziran’da toplanan kafilede olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Eray Şamdan da yer alıyor. 18 Haziran’a kadar hazırlıklarını Sakarya sürdürecek olan milli takımı, 22-23 Haziran tarihlerinde Polonya’da yapılacak Avrupa Oyunları Karate müsabakalarında madalya için tatamiye çıkacak.

"DARES’e Avrupa Oyunları madalyası kazandırmak istiyoruz"

4 yılda bir yapılan Avrupa Oyunları’nda toplam 12 sıklette sporcular madalya mücadelesi verecek. 9 kategoride müsabakaya katılmaya hak kazanan Türkiye, 7 sporcuyla Kumite dalında, 2 sporcuyla da Kata kategorisinde madalya arayacak. 20 Haziran’da Polonya’ya gideceklerini açıklayan Teknik Direktör Adnan Şamdan, “Federasyon başkanımız Aslan Abid Uğuz’un destekleriyle Avrupa Oyunları hazırlıklarını sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanında al bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ederken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün de adını duyurmaya devam ediyoruz. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve kulüp başkanımız Hüsamettin Ergül’e teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle DARES’e bir de Avrupa Oyunları madalyası kazandırmak istiyoruz. Bizlere olan güvenlerini boşa çıkarmayacak ve Türkiye’nin adını zirveye yazacağız" dedi.

"Eray Şamdan bizim milli gururumuz"

Darıca’nın marka değerini arttırmak adına sportif faaliyetleri önemsediklerini ve destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak sporda kısa sürede marka bir kent haline geldik. Yaklaşık 50 milli olmak üzere bin 200’ün üzerinde lisanslı sporcusuyla 11 branşta Türk sporuna hizmet veren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak her branşta güzel sonuçlar alıyoruz. Karate branşımız ve Eray Şamdan kardeşimiz bizim milli gururumuz. 22-23 Haziran tarihlerinde Polonya’da yapılacak Avrupa Oyunları Karate müsabakalarında da kendisinden altın madalya bekliyoruz. Eray kardeşimize inanıyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.