Milli Sporcu Ömer Pullu'nun hedefi Türkiye şampiyonluğu

Altıeylül Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekleri aralıksız sürdürmeye devam ederken, milli sporcu Ömer Pullu da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Atletik Fizik Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Başarılı sporcu, önemli organizasyonda Altıeylül Belediyesi adına yarışarak şampiyonada derece hedefliyor.

Sporla yoğrulan başarı hikAyesi

Altıeylül Belediyesi, gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlamak ve başarılı sporcuların yanında olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ulusal ve uluslararası arenada mücadele eden sporculara destek vermeyi sürdürüyor. Spora henüz 6 yaşında karate ile başlayan Ömer Pullu, küçük yaşlardan itibaren disiplinli çalışma anlayışı ve kararlı duruşuyla dikkat çekti. Karate branşında elde ettiği 50’nin üzerindeki madalya ile spor kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Pullu, yıllar içerisinde kazandığı tecrübe ve çalışma azmi sayesinde farklı branşlarda da kendini geliştirme fırsatı buldu. Sporu hayatının merkezine yerleştiren milli sporcu, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet olmadığını; aynı zamanda karakter gelişimi, disiplin, sorumluluk ve süreklilik gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu benimsedi. Bu anlayış doğrultusunda spor hayatını planlı ve sistemli şekilde sürdüren Pullu, genç sporculara da örnek olmaya devam ediyor.

Vücut geliştirme alanında Türkiye dereceleri yaptı

Son 11 yıldır aktif olarak vücut geliştirme branşıyla ilgilenen Ömer Pullu, atletik fizik kategorisinde katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde etti. 2019 ve 2021 yıllarında katıldığı organizasyonlarla dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu, 2024 yılında Türkiye yedinciliği, 2025 yılında ise Türkiye ikinciliği derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu olan Pullu, akademik eğitimi ile spor tecrübesini birleştirerek performansını sürekli geliştirmeyi sürdürüyor. Bilimsel antrenman programları, disiplinli beslenme düzeni ve yoğun çalışma temposu ile yarışmalara hazırlanan milli sporcu, Altıeylül Belediyespor çatısı altında kürsü hedefliyor.

Altıeylül Belediyesi sporun ve sporcunun yanında

Altıeylül Belediyesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması amacıyla sportif faaliyetlere önem vermeye devam ediyor. Belediye tarafından gerçekleştirilen spor yatırımları, organizasyonlar ve sporculara verilen destekler, Altıeylül’ün spor alanında gelişimine önemli katkı sağlıyor. Başarılı sporcuların yanında olmayı sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olarak gören Altıeylül Belediyesi, milli sporcu Ömer Pullu’nun Vücut Geliştirme ve Atletik Fizik Türkiye Şampiyonası sürecinde de desteğini sürdürüyor.

Başkan Şehirli’ye teşekkür etti

Milli sporcu Ömer Pullu da Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’ye spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Altıeylül Belediye Başkanımız Sayın Hakan Şehirli’nin spora ve sporcuya verdiği destek bizler için son derece kıymetlidir. Sporcuların her zaman yanında olan, gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlayan ve başarıya giden yolda bizlere güç veren Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Altıeylül Belediyesi’nin sunduğu imkanlar sayesinde Türkiye Şampiyonası’na daha güçlü ve motive bir şekilde hazırlanıyorum. İlçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını aralıksız sürdüren milli sporcu Ömer Pullu, yoğun antrenman programı ve disiplinli çalışma süreciyle şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıyor. Türkiye Şampiyonası’nda Altıeylül Belediyesi adına mücadele edecek olan Pullu, spor kariyerine yeni başarılar eklemek ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.