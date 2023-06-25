Milli sporcular, Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda 5 madalya kazandı

Türkiye, Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Almanya’nın Berlin kentinde 17-25 Haziran tarihlerinde yapılan Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. 16. Dünya Yaz Oyunlarına 190 ülkeden 7 bin sporcu katıldı. Bir hafta boyunca Berlin’de dünyanın dört bir tarafından gelen özel sporcular olimpiyat ruhuyla sporun birleştirici gücünü bir kez daha yaşadı. Özel sporcular hem yarışıp hem de keyifli vakit geçirdi.

Türkiye organizasyonda 3X3 karma basketbol, yüzme, atletizm ve bocce dallarında 4 kadın, 7 erkek sporcu ile mücadele etti. Milli sporcular, son dönemin en iyi performansını sergileyerek toplam 5 madalya kazanmayı başardı. 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile kürsüye çıkmayı başardı.

Atletizmde Ayşe Başaran durarak uzun atlama ve 100 metrede altın madalya kazanarak olimpiyat oyunlarını çifte altın ile kapatmayı başardı. 3x3 Karma Basketbol Takımı ise finale çıkarak büyük bir başarı gösterdi ve final maçında Burkina Faso’ya kaybederek gümüş madalya kazandı. Atletizmde Alper Aydoğdu durarak uzun atlamada bronz madalya aldı. Bocce branşında da Fatmanur Gündüz bronz madalya kazandı.

17 Haziran’da Berlin Olimpiyat Stadı’nda görkemli bir açılış töreniyle başlayan 16. Dünya Yaz Oyunları, bugünkü kapanış seramonisi ile son buldu. Milliler yarın günü TSİ 17.00’de yurda dönecek.