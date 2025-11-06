Milli sporculardan 19 madalya
Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nın 2. gününde milli sporcular 19 madalya kazandı.
Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası’nın 2. günü sona erdi. Alanya’nın ev sahipliğinde 5-9 kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyona kapsamında bugün Biathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları düzenlendi. Milli sporcular günün sonunda; 13 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 19 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Şampiyonada 3. gününde yarın triathle alanında Mix Bayrak, kadın ve erkek bayrak takım yarışmaları yapılacak.
Milli sporcuların çeşitli kategorilerde kazandığı madalya tablosu ise şöyle oluştu:
Altın madalya
Mix Bayrak
Asya Saat - Gökhan Uraz Altun (U9 Mix)
Doğa Usman - Muhittin Karakoç (U11 Mix)
Zeynep Dilara Ünlü - Kerem Batur Genç (U13 Mix)
Elif Ecem Öztürk - Rüzgar Kasimoğlu (U15 Mix)
Tulya Kesebir - Muhammed Emir Kurtulan (U17 Mix)
Kadınlar Bayrak
Doğa Usman - Deniz Cantürk (U11 Kadın)
Eda Bedir - Elif Ecem Öztürk (U15 Kadın)
Alis Müftüoğlu - Yaren Kalender (U19 Kadın)
İpek Akşin - Yaren Nur Polat (Büyükler Kadın)
Erkekler bayrak
Muhittin Karahan Koç - Mehmet Deniz Özgül (U11 Erkek)
Mehmet Doruk Özkan - Serhan Efe Ucarı (U15 Erkek)
Muhammed Emir Kurtulan - Arda Meriç (U17 Erkek)
Jan Demir Vurdum - Eren Kıvanç Taşyaran (Genç Erkek)
Gümüş madalya
Mix Bayrak
Yağmur Malkoç - Barış Doğu Çelik (Gençler)
Bronz madalya
Mix bayrak
Yağmur Akgün - Yiğit Ahmet Sakal (U19 Mix)
Kadınlar Bayrak
Zeynep Dilara Ünlü - Esma Bahtiyar (U13 Kadın)
Tulya Kesebir - İrem Su Kocaoğlan(U17 Kadın)
Melis Altın - Yağmur Malkoç (Genç Kadın)
Erkekler bayrak
Yiğit Ahmet Sakal - Levent Yağız Karaçay (U19 Erkek)