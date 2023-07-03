Milli sporculardan 3. Avrupa Oyunları'nda rekor

Polonya’nın ev sahipliğinde yapılan 3. Avrupa Oyunları’nda milli sporcular 9’u altın toplamda 38 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar oyunlarda tarihteki en yüksek madalya sayısına ulaşırken, 7 milli sporcu da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

Polonya’nın gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları’na Türkiye, 103’ü kadın, 90’ı erkek olmak üzere 193 sporcuyla rekor sayıda katılım sağladı. 19 branşta mücadele eden milliler, organizasyonu 9’u altın, 9’u gümüş, 20’si bronz olarak toplamda 38 madalya kazandı. Kırmızı-beyazlılar, böylece kendi madalya rekorunu da geçmiş oldu. Ay-yıldızlı sporcular, 2015’te Azerbaycan’da 29, 2019’da Belarus’ta ise 15 madalya kazanma başarısı göstermişti. Daha önceki iki şampiyonadaki toplam madalya sayısına, 3. Avrupa Oyunları’nda yaklaşan ay-yıldızlılar, altın madalya sayısını da rekorla tamamladı. Azerbaycan’da 6, Belarus’ta 2 altın madalya kazanan milliler, bu sayıyı Polonya’da geçti. Türkiye, 9 altın madalya ile daha önceki iki turnuva toplamından daha fazla altın madalya elde etti.

Millilerden, 2024 Paris Olimpiyatları’na 7 kota

Türkiye, Polonya’da aldığı başarılı sonuçlar ile boksta 6, atıcılıkta ise 1 sporcusu olmak üzere toplamda 7 sporcu ile 2024 Paris Olimpiyatları’na kota oluşturmaya başardı. 3. Avrupa Oyunları’nda dikkat çeken branşlardan olan boksta kadınlarda son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonu Hatice Akbaş, Gizem Özer, erkeklerde Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir, atıcılıkta da İsmail Keleş, 10 metre havalı tabancada 2024 Paris bileti alan isimler olarak ön plana çıktı.

Oyunlarda madalya alan isimler şöyle:

Altın madalya: Busenaz Sürmeneli, Busenaz Çakıroğlu (Boks), İsmail Keleş (Atıcılık), Nafia Kuş, Sude Yaren Uzunçavdar (Tekvando), Gülistan Turan ve Bediha Taçyıldız (Muaythai), Eray Şamdan (Karate), Emine Arslan (Kickboks)

Gümüş madalya: Necati Er, Tuğba Danışmaz (Atletizm), Samet Gümüş (Boks), Ali Sofuoğlu (Karate), Sercan Koç, Kübra Kocakuş (Muaythai), 10 Metre Havalı Tabancı Erkek Milli Takımı, Trap Kadın Milli Takımı (Atıcılık), Merve Dinçel (Tekvando).

Bronz madalya: Emircan Haney, Hazal Burun (Okçuluk), İsmail Nezir, Mehmet Çelik (Atletizm), Tuğrulhan Erdemir, Hatice Akbaş, Gizem Özer (Boks), Recep Men, Cevat Kır, Funda Güleç (Kickboks), Erman Eltemur, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Gülbahar Gözütok (Karate), Enis Yunusoğlu, Ezgi Keleş (Muaythai), Artistik Yüzme Kadın Milli Takımı (Su sporları), Hüseyin Kartal, Emre Kutalmış Ateşli, Hatice Kübra İlgün (Tekvando)