Milli sporculardan Polonya'da 3 madalya

Polonya’da devam eden İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası, Polonya’da devam ediyor. Szczecin kentinde yapılan organizasyonda Muhammed Çakır, çekiç atmada Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, disk atmada da bronz madalya elde etti.

Yasin Süzen ise 400 metrede ikinci olarak, gümüş madalya aldı.

İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası, 26 Ağustos’ta sona erecek.