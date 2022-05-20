Milli taekwondoculardan 3 madalya daha

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

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  • 20.05.2022 22:04
  • Güncelleme: 20.05.2022 22:43
Milli taekwondoculardan 3 madalya daha
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 7 sıklette 8 Türk sporcu mücadele etti. Para Taekwondo kadınlar K44 65 kiloda Seçil Er gümüş madalya kazandı. Taekwondo kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer bronz madalya kazanan isimler oldu.

İlk günü 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, iki gün sonunda 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı. Şampiyonun ikinci gününde tatamiye çıkan milli taekwondoculardan kadınlar 73 kiloda Nur Tatar, +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, erkekler 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu ile para taekwondo kadınlar K44 +65 kiloda Nisa Nur Gürses ile erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik, şampiyonaya çeyrek finalde veda etti.

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Şampiyonanın üçüncü gününde 7 sıklette 8 milli sporcu madalya mücadelesi yapacak.

İHA

SHA Editör
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