Milli Takım adına yarışan Bilecikli sporculardan büyük başarı

TAKİP ET

Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvasında Milli Takım adına yarışan altın kızlar Bilecik’i en iyi şekilde temsil ettiler.

İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda başlayan Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvasında milli takım adına yarışan 1308 Osmaneli Belediye takımı sporcuları başarılarına başarı eklemeye devam ediyor. Karate branşında eğitim alan sporcular Gülce Beyza Göybulak, Aybike Kıyıcı, Hüma Zeynep Kaya ve İkbal Nisa Bozkurt üçüncülük derecesi alarak evlerine döndüler.

"Sporcularımızın her zaman yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz"

Katıldıkları her turnuvada yıldız gibi parlamaya devam eden sporcuları tebrik eden Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, “Katıldıkları her turnuvadan başaralı ile dönen sporcularımız var. Sporcularımızın üstün başarısı beni ve ilçemizi gururlandırıyor. İlçemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum. Sporcularımızın başarılı olmasında en büyük katkısı olan başta Belediye Başkanımız Münür Şahini, takımın antrenörleri Murat Salih, Tuba Kurnaz çiftini, sporcu kızlarımızı ve ailelerini şahsım ve kurumum adına tebrik ediyorum. Hangi branşta olursa olsun Sporcularımızın her zaman yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.