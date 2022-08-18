Milli Takım Binicisi Aygül Melis Köprülü

Köprülü, at binmeye başlamasını şu sözlerle anlatıyor:

“2 yaşında ailem sayesinde atlarla tanıştım ve tanıştığım andan beri atlardan hiç kopmadım. Başta sadece benim bir hobi gibiydi tabii sonrasında spor olarak yapmaya başladım ve 8 yıldır aktif olarak yarışmalara katılıyorum. Federasyonunun açıkladığı yarışma takvimi ile kendi programımızı yapıp elimizden gelen en iyi şekilde bu sezonki yarışları koştuk, atımla güzel bir sezon geçirdiğimizi de düşünüyorum. Bunun için de emeği geçen herkese teşekkür ederim. Atım Dante. Dante 14 yaşında ve yurtdışında aktif olarak yarış koşmaktaydı. Dante’yi 2021 Aralık ayında Türkiye’ye getirdik ve geldiğinden beri birlikte çalışıyoruz. Beklediğimden hızlı bir şekilde birbirimize alışabildik bu durum ikimizi de çok mutlu etti. Her spor dalı için milli takımı hedeflemek çok güzel bir duygudur ve başarmanın yarısı da istemektir bu yüzden öncelikle hedefler konulmalı sonrasında disiplinli bir çalışma ile herkes istediği başarıyı elde edebilir.”