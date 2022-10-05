Milli takıma seçilen sporcu başarısını Kaymakam Taşçı ile paylaştı

Milli Takım Havuzuna seçilen Ergene Velimeşespor’un genç futbolcusu Yücel Yıldırım beraberinde antrenörü Salim Biçer ve Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ile Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’yı ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Amatör Haftasında Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene Velimeşespor’dan milli takım havuzuna seçilen Yücel Yıldırım ve antrenör Salim Biçer kaymakam Mehmet Emin Taşçı’yı ziyaret ettiler. Ziyarette antrenör Biçer milli takım havuzuna seçilen Yücel Yıldırım hakkında bilgiler verdi.

Çalışmanın önemine vurgu yapan Kaymakam Taşçı da başarısından ötürü genç sporcuyu kutladı ve başarılarının devamını dileyerek günün anısına hediyesini takdim etti.