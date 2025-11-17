Milli Teknoloji Akademisi uzmanlık programları başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Akademisi'nce yürütülen Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarının başladığını duyurarak gençlere başvuru çağrısında bulundu.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Milli Teknoloji Akademisi’nin yürüttüğü Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarının başladığını duyurdu. Bakan Kacır, gençlere programlara başvurma çağrısı yaparak şu ifadelere yer verdi:
"Üniversite öğrencileri için Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde; yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri, çip tasarımı konularında uzmanlık eğitimleri veriyor, staj ve mentörlük desteğiyle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen uzmanlık programlarına gençlerimizi davet ediyorum."
Son başvuru tarihi 2 Aralık olan program hakkında detaylı bilgiye, ‘milliteknolojiakademisi.gov.tr’ adresinden ulaşılabilecek.