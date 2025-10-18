Milli Tenisçi Büyükakçay, patili dostu ile tenis oynadı

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay’ı patili dostlarımızın sağlıklı, mutlu ve enerjik bir yaşam sürmesi için beslenmenin önemine dikkat çeken bir etkinliğe katıldı. Programa kedisi ile katılan Çağla Büyükakçay, Köpek Eğitmeni Gamze Aral’ın köpeği Felix ile kortta tenis oynaması eğlenceli anlara sahne oldu.

Pro Plan® ve tenis yıldızlarının öncülüğünde gerçekleştirilen programda evcil hayvan sahipleri, patili dostlarının sağlığı ve mutluluğu konusunda yeni bir farkındalık kazandı.

Türkiye’de evcil hayvan sahiplerinin yüzde 80’i patili dostlarının mutluluğunu ve refahını önemsediğini belirten Pro Plan® yetkilileri, yaptıkları araştırmada ayrıca evcil hayvanların özellikle stres azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığını bu nedenle patili dostların da "Profesyonel Gibi" bakılması gerektiğini kaydettiler.

"Profesyonel Gibi" kampanyasını hayata geçiren marka Pro Plan evcil dostlarımızın profesyonel bir sporcu disipliniyle sağlıklı beslenmesini, aktif ve dengeli bir yaşam sürmesini tavsiye etti. Patili dostların ihtiyaçlarının profesyonel sporcuların performanslarını destekleyen rutinleriyle paralellik gösterdiği belirtilen etkinlikte dünya çapında başarılarıyla tanınan 5 tenis yıldızını bir araya geldi. Kampanyaya, milli gururumuz Çağla Büyükakçay kedisi İzo ile katıldı. Çağla Büyükakçay ve İzo’nun yanısıra Andy Murray ve köpeği Bonnie, Jasmine Paolini ve köpeği Cesare ile Elina Svitolina & Gaël Monfils ve köpekleri Wizz de evcil hayvan sahiplerini patili dostlarına bir profesyonel gibi bakmaya davet etti.

Çağla Büyükakçay, İzo’nun beslenme ve günlük rutinini şöyle anlattı: "Profesyonel sporcular için her öğün, takviye ve rutin oldukça önemli. Aynı özeni İzo’nun beslenmesinde de uyguluyorum. Onun sağlığı, mutluluğu ve enerji seviyesi benim için çok önemli. Patili dostlarımıza profesyonel gibi bakmak, sadece beslenme ile değil; onların mutluluğu, düzenli veteriner hekim kontrolleri ve günlük oyun zamanlarıyla da ilgilenmek demek. İzo ile geçirdiğim zaman aramızdaki bağı güçlendirirken stresimi de azaltıyor."

İzo’nun, hayatına kattığı değerin büyük olduğunu belirten Büyükakçay "İster antrenman öncesi, ister maç sonrası olsun İzo ile vakit geçirmek hem sakinleşmemi sağlıyor hem de enerjimi toplamam için motivasyon oluyor. Patili dostlarımız duygularımızı hissedebiliyor; stresli veya gergin olduğunuzu anlıyor ve moralinizi yükseltiyor. Bu bağ, benim için gerçek bir dostluk" diye konuştu.

"Eğitimli Köpek Felix de profesyonel gibi oynadı"

Çağla Büyükakçay, raketini eline aldığı kampanya için Köpek Eğitmeni Gamze Aral’ın köpeği Felix ile kortta buluştu. Lansman, davetlilerin katılımıyla özel bir etkinlik olarak gerçekleşti ve Büyükakçay ile Felix’in birlikte oynadığı anlar keyifle izlenerek patili dostlarla kurulan bağın sevgi, aktif yaşam ve mutlulukla nasıl güçlendiği gözler önüne serdi. Etkinlik boyunca renkli ve eğlenceli dakikalar yaşanırken izleyiciler hem Büyükakçay’ın performansını hem de Felix’in enerjisini keyifle takip etti.

Censuswide iş birliğiyle 03-08 Eylül 2025 tarihleri arasında 18 yaş üzeri bin kedi ve köpek sahibi ile gerçekleştirdiği araştırmada, evcil hayvan sahiplerinin sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesine verdiği önemi ortaya koyduğu belirtildi. Araştırmada sonuçların, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 80’i patili dostlarının sağlığı ve refahına çok önem verdiğini gösterdiği belirtildi. Bunun yanında sahiplerin yüzde 76’sının patili dostlarının sağlığına yönelik harcamalarını bir önceki yıla göre artırdığı belirtildi. Bu verilerin arkasında yatan sebebin ise evcil hayvanların karşılıksız dostluğu kaydedildi. Aynı araştırmadaki verilere göre; Türkiye’deki katılımcıların yüzde 91’inin evcil hayvanlarının ruh sağlıklarını iyileştirdiğini, yüzde 88’i ise yaşamlarını anlamlı ölçüde geliştirdiğini ifade ettiği belirtildi.

Nestlé Purina PetCare Türkiye Genel Müdürü Ayça Erkol ise hem araştırmaya hem de kampanyaya ilişkin açıklamasında "Evcil hayvan sahiplerini, patili dostlarının ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara hak ettikleri ilgiyi göstermeye teşvik ediyoruz. Bilimsel olarak kanıtlanmış beslenme çözümlerimizle, evcil hayvanların sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

