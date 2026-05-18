Milli voleybolcu Kübra Akman'a öğrencilerden sevgi seli

Sultanlar Ligi’nde forma giyen milli voleybolcu Kübra Akman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında Bursa’da öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin büyük bir coşku ve yoğun ilgiyle karşıladığı milli sporcu, profesyonel spor yaşamına dair deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken sporun yalnızca fiziksel başarı değil; disiplin, takım ruhu ve kararlılık olduğunu vurguladı.

Gerçekleşen buluşmada, voleybola 12 yaşında başladığını ifade eden Akman, başarıya giden yolda çok çalışmanın en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. Profesyonel sporculuğun yalnızca fiziksel avantajlarla şekillenmediğini belirten milli sporcu Akman, "Uzun boylu olmak tek başına avantaj değil. Çok çalışmak, hızlı olmak ve kendini geliştirmek en önemli nokta. Kısa boylu olabilirsiniz ama çok başarılı bir sporcu olabilirsiniz" sözleriyle öğrencilere ilham verdi.

Sporun yalnızca bireysel başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Kübra Akman, takım ruhunun ve arkadaşlıkların başarıdaki önemine de değindi. Akman, "Güzel arkadaşlıkların olduğu yerde yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bazen sizin yapamayacağınızı düşündüğünüz bir şeyi arkadaşınız size yeniden inandırır. Sporda hiçbir şey tamamen tek başına başarılmaz. O gün antrenmanda takım arkadaşınız sizi motive etmezse, ertesi gün sahada aynı performansı göstermeniz çok zor olur" ifadelerini kullandı.

Profesyonel sporculuk hayatının perde arkasına dair samimi paylaşımlarda da bulunan Akman, bazı maç dönemlerinde rutinlerini hiç bozmadığını, hatta kimi zaman her akşam aynı yemeği tercih ettiğini belirterek yüksek performans sporunda disiplinin günlük yaşamın her alanına yansıdığını ifade etti.

Sporun Şahin’i ödülü verildi

Program sonunda Kübra Akman’a Şahinkaya Eğitim Kurumları tarafından "Sporun Şahini" ödülü takdim edildi. Şahinkaya kız voleybol takımlarıyla bir araya gelen milli sporcu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirirken salonda büyük bir coşku yaşandı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ise yaptığı açıklamada, "19 Mayıs, yalnızca bir bayram değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe duyduğu güvenin ve inancın en güçlü simgelerinden biridir. Bizler de Atatürk’ün inandığı gençliğin kanatlarında daha yükseğe uçma arzusuyla çalışıyoruz. Bu anlamlı haftada ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden önemli bir sporcu olan Kübra Akman’ı öğrencilerimizle buluşturmak bizim için son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.