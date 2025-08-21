Milli yüzücü Hamit Demir, başarı hikayesini Sincan'da paylaştı

Paralimpik milli yüzücü Hamit Demir ve Engelli Milli Takım Antrenörü Kamil Tombuloğlu, Törekent yüzme havuzunda engelli bireyler ve aileleriyle buluştu.

Sincan Belediyesi’nin hizmete sunduğu Törekent Yüzme Havuzu, paralimpik milli yüzücü Hamit Demir ve Engelli Milli Takım Antrenörü Kamil Tombuloğlu’nun katıldığı söyleşiye ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Söyleşide, Hamit Demir sporla tanışma sürecinden ve başarı hikayesinden söz etti. Demir, yaşadığı zorluklara rağmen, azmi sayesinde başarıya ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben zorluklarla dolu 6 aylık bir süreç sonunda yüzmeyi öğrendim. Bir hedefim vardı diyordum ki ben de o kürsüde yer alacağım, madalya kazanacağım. Hep bu düşünce içerisindeydim. Karşılaşmış olduğum zorlukları birer birer aşarak ilk milli mayomu Brezilya’da giydim ve altın madalya sahibi oldum. Şu an 95 tane madalyam var. Zorluklar yaşayacağız ama bir an önce o zorluğu nasıl aşabiliriz onu düşünmemiz gerekiyor."

"Sevgi destek ve inançla hiçbir engel aşılmaz değildir"

Söyleşiye katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise Sincan’a hizmet etmenin kendisi için bir gurur olduğunu ifade ederek, "Yüzme havuzları konusunda ciddi bir eksiğimiz vardı ama biz şimdi 3 tane yüzme havuzu açarak bu anlamdaki açıklığı da gidermiş olduk. Bizim asıl mutluluğumuz gönül hoşluğu, insanların gönül rızasını kazanmak. Milli sporcumuz Hamit Demir sporun engel tanımadığını, azim ve kararlılıkla nelerin başarılabileceğini milli sporcumuz bizlere ilham vererek anlattı. Engelli sporcularımızın başarı hikayeleri, bizlere bir kez daha gösterdi ki; sevgi destek ve inançla hiçbir engel aşılmaz değildir" dedi.

Söyleşi sonunda programa katılan engelli sporculara başarı sertifikası takdim edildi.