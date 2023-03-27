Milliler, Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, yarın Bursa’da oynanacak olan Hırvatistan maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Türkiye, yarın Bursa’da Hırvatistan’ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak olan maç öncesi Türkiye Stefan Kuntz yönetiminde son antrenmanını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, basına kapalı bölüm de ise taktik antrenmanı yapan milliler Hırvatistan maçına hazırlıklarını tamamladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanvekili ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop antrenmanı birlikte izledi.