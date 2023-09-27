Milliler, İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor

İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Milli Takımları, Malezya'da devam eden 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda mücadelelerine devam ediyor.

Milliler, İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Milli Takımları, Malezya’da devam eden 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası’nda mücadelelerine devam ediyor.

Malezya’da 23 Eylül - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası’nda Erkek Futbol Milli Takımı, ilk maçta Suudi Arabistan’ı 7-0, ikinci maçta ise Gana’yı 11-0 mağlup etti. Kadın Futbol Milli Takımı ise ilk karşılaşmasında İngiltere’yi 2-0 yenerken, Polonya’ya 4-1 kaybetti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kadın Futbol Milli Takımı, bugün TSİ 11.30’da ABD’yle karşı karşıya gelecek.