Millilerde galibiyet üçlüsü Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'den

Milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, Romanya maçının ardından taraftarlara üçlü çektirdi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta karşılaştığı Romanya’yı 1-0’lık skorla mağlup etti ve play-off finaline yükseldi. Müsabakanın ardından milli futbolcular ve teknik ekip, saha içinde büyük sevinç yaşadı. Ay-yıldızlılar bütün tribünleri gezerken, milli futbolculardan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyeti taraftarla birlikte kutladı.

