Millilerden U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda toplam 7 madalya

Ürdün’ün başkenti Amman’da 14-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nı milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı.

Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen U20 Dünya Güreş Şampiyonası tamamlandı. Grekoromen stil 82 kilogramda Alperen Berber altın madalya kazanarak, dünya şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu. Grekoromen stilde ayrıca 67 kilogramda mücadele eden Azat Sarıyar ve 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen ise bronz madalya elde etti.

Kadınlar 72 kilogramda Bükrenaz Sert, gümüş madalyayı boynuna takarken, serbest stilde ise 3 sporcu bronz madalya aldı. Serbest stilde 65 kilogramda Abdullah Toprak, 70 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak ve 125 kilogramda Hakan Büyükçıngıl ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Türkiye toplamda 30 sıkletin 12’sinde madalyaya güreşirken, ay-yıldızlı sporcular bu müsabakaların 7’sinden galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ve TGF Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Baştuğ’un, Amman’da takip ettiği güreşlerde, Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, T.C. Amman İçişleri Müşaviri Albay Tamer Bilacan ve T.C. Amman Konsolosu Abdullah Subaşı da milli takım ile bir arada olup sporcuların madalyalarını takdim ettiler.

Şampiyonanın son gününde müsabakaları takip eden Ürdün Prensi ve Ürdün Olimpiyat Komitesi Başkanı Faysal Ben Alhussein ise son gün madalya alan sporculara madalyalarını ve şampiyonluk kemerlerini taktı.