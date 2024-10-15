Millilerden üst üste 3. galibiyet

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Millilerden üst üste 3. galibiyet
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

UEFA Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı deplasmanda 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, üst üste 3. galibiyetini aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda’yı 4-2 mağlup etti. Tarihinde İzlanda’yı deplasmanda ilk kez yenmeyi başaran milliler, grupta üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10’a yükseltti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Uluslar Ligi’nin 2024-2025 sezonuna Galler beraberliği ile başlayan Ay-yıldızlılar, ikinci haftada İzmir’de İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım, ekim ayında ise Uluslar Ligi mesaisine devam etti. 11 Ekim’de Samsun’da Karadağ’ı konuk eden Montella’nın öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrılırken, bugün de İzlanda karşısında hanesine 3 puan yazdırdı.

Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta sonunda Türkiye, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, Galler 8 puanla takibini sürdürdü. İzlanda, 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Karadağ henüz puanla tanışamadı.

A Milli Futbol Takımı, grubun beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü sahasında Galler ile karşılaşacak.