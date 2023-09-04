Millilerin Avrupa şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Finali'nde Sırbistan ile oynadığı maçı Etiler Sanatçılar Parkı'nda kurulan dev ekranda takip eden sporseverler, mücadelenin bitmesiyle büyük sevinç yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan ile oynadığı maçı Etiler Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda takip eden sporseverler, mücadelenin bitmesiyle büyük sevinç yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan’ı setlerde 3-2 mağlup ederek, altın madalyanın sahibi oldu. Mücadelenin dev ekranda takip edildiği Etiler Sanatçılar Parkı’nda spor severler şampiyonluğu getiren sayının ardından büyük sevinç yaşadı. Tezahüratlar yapan sporseverler, marşlar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.