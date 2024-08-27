Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri Teşkilatı'ndan Ziyaret

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kıvanç Taşçı’yı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Taşçı’ya yeni görevinde başarı dileklerinde bulunulurken, Silivri’nin güvenliği konusunda iş birliği mesajları verildi. Başkan Yalçın ve beraberindeki heyet, Taşçı’ya MHP Silivri Teşkilatı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.