Gür, “Silivri’deki başarılı çalışmaları İstanbul’a duyurmalıyız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanlığı tarafından “Birlik İçin Dirlik İçin Yedi Tepe Hareket’e” temalı kahvaltılı toplantı düzenlendi. Toplantıya, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, MHP Silivri Belediye Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mahalle Başkanları katılım sağladı.

Yalçın, “Sorumluluklarımız var”

Toplantının açılış konuşmasını MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın yaptı. Yalçın konuşmasında, “İl Başkanımız Sayın Birol Gür Beyefendi ve Yönetim Kurulu üyelerine bugün burada bizlerle olmalarından dolayı ilçem adına teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Teşkilatı olarak Sayın Genel Başkanımız ve Genel Merkezimizin çizdiği ve işaret ettiği hedeflere ulaşmak üzere faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Bugün burada Sayın İl Başkanımızın yeni dönem çalışmalarımızla ilgili olarak bizlerle paylaşacağı görüş ve düşünceleri ile direktifleri, çalışmalarımızda yol gösterici ve teşvik edici olacaktır. Ben bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerken Sayın İl Başkanımıza bizlerle olmasından dolayı tekrar teşekkürlerimi arz ediyor saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, “Çok çalışmalıyız”

Programda konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şunları söyledi: “MHP teşkilatlarının bu ülke için ne kadar önemli olduğu tarih sayfalarında yerini almıştır. Bunun en yakın örneğini de 15 Temmuz’da yaşadık. Bu ülke işgal edilmek istenirken ilk tepkiyi ortaya koyan, bu milleti karşılıksız seven Genel Başkanımız ve ülkücüler oldu. Olağan kongrede tekrar seçilen İl Başkanımız Birol Gür ve Yönetimini burada ağırlamaktan onur duyuyor, çalışmalarında muvaffak olmalarını diliyorum. Ben de partimizin çeşitli kademelerinde görevler aldım. Yani teşkilatçılığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Karşılıksız hizmeti şiar edinen bir dava arkadaşınızım. Bizlerin, bu ülkenin kuruluş felsefesi olan Türk Milliyetçiliği fikrini vatanın her köşesine nakşetmeyi kendine ülkü edinmiş ülkücülere, bizden önceki ülküdaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza hem de taş medreseli ağabeylerimize sorumluluklarımız var. O yüzden çok çalışmalıyız. Ülkülerimize hedeflerimize ulaşmak için Başbuğ’un izinde, Liderimizin emrinde yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Gür, “Silivri’deki başarılı çalışmaları İstanbul’a duyurmalıyız”

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, “Silivri’de kazandığımız belediye Allah’ın izniyle İstanbul’da birçok yere örnek ve vesile olacaktır. Bu kapsamda bizlere düşen büyük görevler var. Bizler teşkilatlarımızın her kademesinde burada yapılan çalışmaları herkese iyi duyurmalıyız. Sosyal Medya günümüzde bildiğiniz üzere çok aktif kullanılmaktadır. Bu nedenle bizler MHP’nin İstanbul’daki tek belediyesi olan Silivri Belediyesi’nin ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın buradaki başarılı çalışmalarını ve MHP’nin belediyecilik anlayışını sosyal medya üzerinden İstanbul’da yaşayan her vatandaşımıza duyurmalıyız. Bunu başarırsak birçok ilçeye Üç Hilal’li sancağı asacağız” dedi.

Arkaz, “Başkanımız herkesle yakından ilgileniyor”

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, “Silivri’de MHP belediyeciliği anlayışını Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz ziyadesiyle yerine getirmektedir. İlçede 7’den 70’e tüm vatandaşlar ile yakinen ilgilenmekte ve herkese sevgi, şefkat ve içtenlikle yaklaşmaktadır. İl Başkanımız Sn. Birol Gür’ün dediği gibi bende inanıyorum ki bu anlayışı başarılı şekilde duyurabilirsek İstanbul’da birçok ilçeyi MHP belediyeciliğinin başarısına kavuşturacağız.” sözlerine yer verdi.