Köyleri rahatlatan yasa değişikliği

TBMM'de sabah karşı kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13.Maddesi ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki mahallelerden bazılarının, kırsal mahalle olarak belirlenmesi imkânı getirildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın da yakından takip ettiği yasa değişikliğiyle ilgili olarak MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 16.10.2020 tarihinde kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13.Maddesi ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki mahallelerden bazılarının, kırsal mahalle olarak belirlenmesi imkânı getirilmiştir.

Bu kapsamda Silivri’nin bazı mahalleleri de kırsal mahalleye çevrilebilecek, hemşehrilerimizin köy tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesinden kaynaklanan birçok sorunu çözülecektir.

Bu sayede vergi harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanacak; bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

Hangi mahallenin bundan yararlanacağını İlçe Belediye Meclisleri tespit edip teklif edecek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı ile kesinleşecektir.

Tüm ülkemiz gibi Silivri’miz için de hayırlı olan bu gelişme Cumhur İttifakı’nın çabası ile gerçekleşmiştir.

Bu vesile ile soruna sahip çıkarak çözülmesi için gayret gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bölge Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş’a, Genel Başkan Yardımcımız ve Bölge Milletvekilimiz Sayın İsmail Faruk Aksu’ya, Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Silivrimiz'e ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.