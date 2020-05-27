Yalçın'dan CHP'ye çok sert göndermeler

İşte İlçe Başkanı Yalçın'ın o açıklaması:

Değerli Silivrili vatandaşlarımız, geride bıraktığımız Ramazan Bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 3 günlük bayram tatilini huzurlu bir şekilde geçirmek adına, ilçemizdeki huzur ortamına her zaman katkı sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Ne var ki bazıları bu hoşgörümüzü farklı yorumlayınca, asıl dertlerinin millet olmadığı anlaşılıyor.



Sayın Silivrililer,

10 yıllık yerel iktidarları döneminde reklam amaçlı yaptıkları göstermelik işlere milyonlarca lira harcayıp sizleri kandırarak vakit kaybı oluşturanları çok iyi biliyorsunuz. Bu işlerden bazıları için “Milli servet heba edilmesin” diyerek kaderine terk etmenin doğru olmayacağını ve maşeri vicdana sığmayacağını bilerek, amacına uygun ve işlevsel hale getiren Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın yaptıkları onlara bir örnek ve bir ders niteliğindedir.

Elbette bu samimiyeti ve iyi niyeti herkesin görmesini beklemiyoruz. Öyleleri var ki ne söylersen söyle kulağı duymaz, ne yaparsan yap gözü görmez! Bilmesi ve anlaması önemli olan Silivri kamuoyudur. Yani sizlersiniz ve her şeyin farkındasınız.

Ağızlarındaki “Derdimiz Silivri” ifadesiyle, sözde hizmet aşkıyla yanıp tutuşanlar, 10 yıldır yerel iktidarda olan sanki Milliyetçi Hareket Partisiymiş gibi laf ebeliği yapmaktadırlar.

Merd-i kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş. CHP yönetimi, Silivri’nin kaderiyle oynadıkları boşa geçen 10 yıldaki beceriksizliklerinin üstünü kapatmak için, bizleri “iş bilmezlikle” itham ederken önce aynaya bakmalarını öneririz!



10 yıllık yerel iktidarlarında 248 Milyon TL yani eski parayla 248 Trilyon borcun nasıl yapıldığını Silivri Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ortalama 10 Bin TL’lere kiralanabilecek araçların 29 Bin TL’lere kiralanmasındaki amacı hala merak ediyoruz!

Silivri halkının vergilerini, doğru bir yönetim ve hizmet anlayışı sergileyemedikleri için yıllarca heba etmediler mi? Mesailerinin çoğunu yurtdışılarında geçirdiklerini baz alan manşetleri ne çabuk unuttular? Bu borç uzaydan mı geldi, yoksa başka bir gezegende mi yaşıyorlar? Artık siz saygıdeğer Silivrililere pembe tablo sunma döneminin kapandığını; Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte gerçek, samimi, doğru ve dürüst bir hizmet yolculuğunun başladığı kamuoyunca takdir edilmektedir.

Örnek proje sadece düşünmek değil, düşündüğünü samimice hayata geçirebilmektedir. Senelerce yaptıkları, sabahlara kadar hayal satmak ve böylece halkı kandırmak değil midir? Marifet, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan gerçekleştirebilmektedir. Uygulamaya konan tasarruf tedbirleri de, tarım projeleri de, Türkiye’nin örnek aldığı ve ilçe belediyelerinin peşi sıra başlattığı çalışmalar değil de nedir!

Yıllarca günlük siyasi ihtiras ve maceralar, partizanca yaklaşımlar ve de ortaya sunmuş oldukları kavgacı politikalar sayesinde, ilçemize gelecek projelerin duraksamasına sebebiyet vermediler mi?

Devlete ve millete hizmette devamlılık esastır diyecek en son parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Eğer bu terbiye ve olgunluğa erişip, asli görevlerinin millete hizmet olduğunu iyi derecede telakki edebilseydiler, yerli ve milli duruşu her daim gösterebilecek şuurda olurlardı!

Hizmet makamlarında olanlar partizanca hareket edemezler ve etmemeliler. Silivri’de olması gereken bu manzarayı yıllarca göremediğimiz için Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın herkesi kucaklayan hizmet yaklaşımı, 10 yıldır partizanca davranan zihniyetin mensuplarını içten içe rahatsız ettiğinin farkındayız.

“İBB’nin ilçemizde gerçekleştirdiği çalışmaları CHP ilçe yönetiminin sahiplenmesinde ve vatandaşla paylaşmasında yadırgadıkları nedir anlamış değiliz” diyerek, gayret ettikleri algı operasyonunun basit bir çalışmaymış gibi gösteremezler. Elbette yatırımları sahiplenmek ve kamuoyunu bilgilendirmek haklarıdır ancak bunu yaparken siyasi kurnazlık derdine düşmeleri siyasi etiğe uzak bir yöntemdir.

Algı çalışmasına değil, Büyükşehir aracılığı ile hizmet getirmeye gayret etmeleri Silivri halkının faydasına olacaktır. Hiçbir emek vermeksizin, Belediye Başkanımızın yoğun çabalarını bir çırpıda yok sayıp, emek hırsızlığı yapıp ve kendilerine mal etmeye devam ettikleri sürece, şık olmayan bu hareketlerin siyasi nezakete sığmadığını her defasında dile getirmekten geri durmayacağız. Nitekim hakkı haklıya, emeği emekçiye teslim etmek, erdem sahibi insanların işidir. Bir tarafta siyasi kıskançlık güden CHP zihniyeti, diğer tarafta taş üstüne taş koyana teşekkür edecek ve de siyasi terbiye nedir öğretecek bir belediye başkanı vardır.

Son olarak, siyasi başarısızlık ve iş bilmezlik atıfı yapanlara, 60 Hafta 422 Gün 12 Saat önce tarihe geçen siyasi başarılarımızı hatırlatmak isteriz.

31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde, Silivri halkının çok güzel bir şekilde ve en demokratik yöntemle gerekeni sandıkta söyleyerek unutulmaz bir tarih yazılmıştır.

Silivri, İstanbul’un en güzel ilçesi; İstanbul, Türkiye’nin kalbidir. Yerelden genele kadar her alana hizmet götürülmelidir. Hizmet üretenden, hizmet getirenden Allah razı olsun demeyi, teşekkür etmeyi iyi biliriz. 10 yıllık hizmet kesintisinden sonra Silivri’mizi hak ettiği yere taşımak adına gece gündüz demeden çaba gösteren Sayın Belediye Başkanımızın gayretlerini gölgelemeye çalışanlara yeri geldiğinde aynı şekilde cevap vereceğimizi bildiriyoruz.

Birlik ve beraberlik içerisinde, sözde değil özde Silivri için dertlenenler varsa, bu hizmet kervanına samimice katkıda bulunmak isteyenlere kapımız da gönlümüz de açıktır. İstikametiniz, istikametimiz olsun.

Milliyetçi Hareket Partis Silivri İlçe Başkanı

Zafer Yalçın