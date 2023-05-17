Günümüzün en önemli gitar virtüözlerinden biri olarak kabul edilen ve Rodrigo’nun Gitar Konçertosu’na getirdiği yorumla dinleyenlerin beğenisini kazanan Milos Karadaglic, 20 Mayıs’ta CSO Ada Ankara’da olacak. Ünlü gitar yıldızını Ankaralılarla buluşturacak konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

John Williams ve Julian Bream gibi efsane olmuş isimlerle beraber, gelmiş geçmiş en iyi gitar virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü Milos Karadaglic, 20 Mayıs’ta CSO Ada Ankara’da konser verecek. Sanatçıya Orhun Orhon yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Konserin ilk yarısında Rodrigo’nun Gitar Konçertosu’nu (Concierto de Aranjuez) seslendirecek olan Milos Karadaglic, ikinci yarıda ise anlatımlı solo gitar resitaliyle kulakların pasını silecek.

Dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarında ve büyük festivallerde dinleyici karşısında çıkan Milos Karadaglic, çok satan kayıtlarıyla sürekli olarak müzik listelerinin zirvesinde yer aldı. "Mediterraneo" ve "Latino" albümleriyle büyük başarıya ulaşan Karadaglic, 2014 yılında Londra Filarmoni Orkestrası ve Yannick Nézet-Séguin ile Rodrigo’nun konçertolarını kaydetti.