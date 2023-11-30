Milyonda bir görülen hastalık Bursa'da başarıyla tedavi edildi

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi’nde 75 yaşındaki erkek hastaya milyonda bir rastlanan fahr sendromu teşhisi konularak başarıyla tedavi edildi.

İnegöl’de yaşayan 75 yaşındaki erkek hasta, bilinç kaybı şikâyeti ile yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Geçgel Aras tarafından yapılan tetkik ve inceleme sonrası fahr sendromu teşhisi konulan 75 yaşındaki erkek hasta, uygulanan tedavi yöntemi ile şifa buldu.

Hastanın evde baygınlık şikâyeti ile geldiğini ve yapılan tetkiklerinde kalsiyum düşüklüğü tespit ettiklerini dile getiren Uzm. Dr. Aras, “Hastanın çekilen beyin tomografisinde beyninde kalsiyum birikimleri olduğunu fark ettik. Hastalığa milyonda bir görülen çok ender olan fahr sendromu tanısını koyduk. Hasta, hastanemize geldiğinde kendini, çevresini bilemez, nerede olduğunu tanıyamaz haldeydi. Hastanemizde nöbet geçirdi ancak sonrasında yaptığımız tedavi ile hem nöbet tedavisi hem kalsiyum tedavisi ile hastamızın şikâyetlerinde gerileme oldu. Bilinç durumu düzeldi” dedi.

İlaçlı Tedavisi Devam Edecek

Hastanın damardan tedavilerini tamamladıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Aras, “Bundan sonrasında da ağızdan tedavi ile devam edeceğiz. Hastanın tekrar nöbet geçirmesi olmadı. Kalsiyum seviyeleri normal hale geldi. Bundan sonrasında eğer kontrollerini aksatmaz ve ilaçlarını düzenli almaya devam ederse tekrar bu şikâyetlerinin olmayacağını düşünüyoruz. Bu hastalığı tanıyabilmiş olmaktan ve hastayı tedavi edebilmiş olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.