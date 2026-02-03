Milyonlarca kez dinlenen Tom Odell İstanbul'da sahne alacak

"Another Love" şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Blind Fest 2026’nın açılış konserinde İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, Blind ve Epifoni ortak organizasyonu, yüzde 100 Müzik katkılarıyla düzenlenecek "Blind Fest 2026", 23-24 Haziran tarihlerinde Life Park’ta gerçekleştirilecek. Festivalin açılış günü olan 23 Haziran’da sahne alacak Tom Odell, "Another Love" gibi hit parçalarının yanı sıra son albümü "A Wonderful Life"tan eserlerini seslendirecek.

Konserin biletlerine, Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Türkiye’de de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçının bugüne kadar verdiği konserlerin biletleri günler öncesinden tükenmişti.