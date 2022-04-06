Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! İşte bayram ikramiyesinin tarihi ve tutarı

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar, yaklaşık 1500 TL'ye çıkabilecek.

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  • 06.04.2022 16:20
  • Güncelleme: 06.04.2022 16:21
Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! İşte bayram ikramiyesinin tarihi ve tutarı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Bayram ikramiyesi uygulaması bu yıl da devam ederken yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa yapılacak ödemenin tarih de belli oldu.

NİSANIN SON HAFTASI YATACAK
Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak.

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1500 LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Yaklaşık 13,5 milyon vatandaşa ödenen ikramiye, geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar, yaklaşık 1500 TL'ye çıkabilecek. Haberler.com

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