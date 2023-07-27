Milyonluk karavanları İtalya'da çalındı

Çanakkale’ye tatil için gelen öğretmen ailenin yaklaşık 1 milyon TL değerindeki karavanları, bir ay önce İtalya’nın Milano şehrinde çalındı.

İstanbul’da yaşayan ve yaklaşık 20 yılı aşkın süredir öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Kenan Türker ve eşi 44 yaşındaki Bilge Türker, 7 yaşındaki çocukları Yiğit Efe ile birlikte Akdeniz coğrafyasını keşfetmek için 20 Haziran’da Türkiye’den yola çıktı. Devlet memuru olan aile, karavanlarıyla gerçekleştirdikleri seyahatlerini 2,5 ay olarak planladı. Aile, Sofya, Lübliyana, Belgrad ve Venedik’in ardından Milano’ya gitti. Aile Milano ziyaretleri sırasında adeta kabus yaşadı. Ailenin seyahatlerinin 4’üncü ülkesi olan İtalya’da 6’ıncı günlerinde Milano şehrinde karavanları çalındı. Aile yaklaşık 1 milyon TL değerindeki karavanlarından bir ay geçmesine rağmen halen haber alamadı.

Yaşadıkları olayı anlatan Kenan Türker, "Karavan süreci bizim 4-5 yıllık bir hayalimizin ürünüydü. Geçen sen yaza girmeden önce karavanımızı tamamladık. Geçen sene yaz aylarını Türkiye’de farklı yerlerde tatil yaparak geçirdik. Ama tabii bizim karavanı yaptırırken amacımız yurt dışını görmekti. Yurt dışında uzun soluklu bulunmak ve keşifler yapmaktı. Bu sene başında da bu hedefi gerçekleştirmek için bütün Akdeniz coğrafyasını kapsayan bir rota oluşturduk ve okulların tatil olmasıyla keşfe koyulduk. Sofya üzerinden çıkış yaptık. Sofya, Lübliyana, Belgrad ve sonrasında Venedik, ardından Milano’ya geldik. Hedefimiz Milano üzerinden Atlas Okyanusu ve ardından Akdeniz coğrafyasına inmekti" dedi.

Milano’yu daha önce gezdiklerini belirten Türker, "Gezmeyi planladığımız bir rota değildi. Bir gün kalıp oradan ayrılmayı planlıyorduk. Akşam saatlerinde Milano’ya vardık, Milano’da konakladık. Saat 10.00 gibi aracımızın başından ayrıldık. Yaklaşık saat 15.00 gibi tekrar karavanımızın başına geldiğimizde karavanımız yerinde yoktu. Panikle ne yapacağımızı bilemez bir halde polise ulaşmaya çalıştık. Sonra oranın birkaç yerel esnafından polisin numarasını ve nereyi aramamız gerektiğini öğrendik. Daha sonra polis merkezini aradık. Bize verdikleri numaradan öncelikle karavanın çalınıp çalınmadığıyla ilgili bilgi almamızı istediler. Aracımızın çekilmemiş olduğunu öğrendik. Gereken evrakları polis ekiplerine teslim ettik. O gece bir otelde konakladıktan sonra konsolosluğa gidelim dedik. Ertesi gün konsolosluğumuzu ziyaret ettik. Konsoloslukta dinlediler bizi, yardımcı olmaya çalıştılar" diye konuştu.

Olayın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade eden Türker, "Yakın bir zamanda da sonuç alınacak gibi bir durum durmuyor. İtalya’da çalınan araç Milano’nun merkezinden gündüz vakti çalındı. Çalınan araç 15 metreküplük bir araç. Bu aracın güvenlik kameralarına takılmadan ya da şehir merkezindeki herhangi bir kameraya takılmadan çıkma ihtimali yok. Seyahatimizin 4’üncü ülkesinde, 6’ıncı gününde karavanımız çalındı. Aracımızın değeri yaklaşık 1 milyon TL civarındaydı" şeklinde konuştu.