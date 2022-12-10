Milyonluk tekne ve yatta yangın

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde marinada bulunan 2 yat ve bir teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Milyonluk tekne ve yatlar kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli İzmit ilçesinde bulunan marinada henüz bilinmeyen bir sebeple 2 yat ve bir teknede yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken tekne ve yatlarda kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Milyonluk tekne ve 2 yat ise küle döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.