Mimar Özcan Belen: 'Keçiören'de KÖKPARK Projesini hayata geçireceğiz'

AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Mimar Özcan Belen, seçilmesi halinde Keçiören’de 5 yılda 26 tane kreş ve 26 tane modüler kütüphaneden oluşan KÖKPARK Projesini hayata geçireceklerini söyledi.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Özcan Belen, Keçiören’de seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı KÖKPARK Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Mimar Özcan Belen, KÖKPARK Projesi ile işlevsiz kalmış yeşil alanları modüler künyelerle donatarak mahallelerde eksikliği hissedilen kreş ve kütüphanelere dönüştürmeyi amaçladığını belirti. Belen, 420’den fazla imar artığı parkın bu dönüşümde kullanılacağını belirterek, “Bu kapsamda, her bir mahalle için özelleştirilmiş çözümler sunulacak ve yeşil alanlar, toplamda 26 kreş ve 26 kütüphaneye ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanacak. Bu projenin, toplumun ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve işlevsel alanlar oluşturarak, Keçiören’in eğitim ve kültürel gelişimine önemli katkı sağlaması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, KÖKPARK Projesi, yeşili ve bio çeşitliliğiyle Keçiören’e ekolojik bir değer katacaktır. Proje aynı zamanda Keçiören’in yeşil alanlarını canlandırırken, eğitim ve kültür alanlarını güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Keçiören’e 5 yılda 26 kreş ve 26 kütüphane

Mimar Özcan Belen, Keçiören’i çocukları ve gençleri için daha güvenli ve eğitici bir yer haline getirme hedefiyle önemli bir vaatte bulundu. Belen, çocukları güvenli ortamlarda ders çalışabilecekleri kütüphaneler ve parklarla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Keçiören’in gençleri ve çocukları için rekabet avantajını ayağına getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda ekibi ile beraber 5 yıl içinde Keçiören’e 26 kreş ve 26 kütüphane kazandırmayı taahhüt ettiklerini belirten Belen, "Keçiören’de bunları yapmak mümkündür ve bu konuda iddialıyız" dedi. Belen, bu projelerle Keçiören’i çocukların eğitim ve kültürel gelişimi için zenginleştirmeyi hedeflediği belirtti.

Ankara’da uzun yıllardır mimarlık projeleri yapan Özcan Belen’in yaptığı projeler arasında millet bahçeleri, spor yapıları, röleve restorasyon projeleri ve kentsel tasarım projeleri yer alıyor. Özcan Belen, ekibi ile geliştirdiği ICF Depreme Dayanıklı Hızlı Konut Sistemleri (Stroton) ürün ve projesi ile Dünya Mimarlar Birliği tarafından verilen Altın Çekül Ödülü’ne layık görüldü. Belen, hâlihazırda çalışmalarında, turizm projeleri ve ülke çapında Teknoloji Üsleri kurulması konularına ağırlık veriyor.