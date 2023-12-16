Mimar Özcan Belen'den Keçiören'e Eko-Yerleşim Vadisi sözü

AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Mimar Özcan Belen, ilçenin kuzey bölgesine Ekolojik Yaşam Vadisi kurma taahhüdünde bulunarak, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınmayı öne çıkaran bir projeyi duyurdu.

Eko-Yerleşim Vadisi projesi, ilçenin toprak zenginliklerini değerlendirerek "Üretken peyzaj, tarımsal ormancılık ve zenginleştirilmiş biyoçeşitlilik" ilkesini benimseyecek. Belen, "Toprağımızın bereketi, geleceğimizin teminatıdır" diyerek yeni vadide sürdürülebilir tarım ve doğa dostu yaşam alanları oluşturacaklarını vurguladı.

KEY-VA projesi kapsamında ise Bağlum bölgesindeki hobi bahçeciliği girişimciliğinin önüne, örgütlü tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçmeyi planlayan Belen, aynı zamanda ilçenin güneyinden kuzeye nüfus transferini sağlamayı hedefliyor. Özcan Belen bu transferin, içerisinde döngüsel ekonomiyi destekleyen ekolojik yerleşim alanlarını barındıran bir plan doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtti.

Eko-Yerleşim Vadisi’nin öne çıkan özellikleri

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Özcan Belen Eko-Yerleşim Vadisi’nin özelliklerini 10 başlıkta şöyle açıkladı:

Kimlik: Yeni yerleşkeler, belirgin bir yerel kimlik taşıyacak, çekici ve işlevsel merkezi ve kamusal alanları içerecek.

Sürdürülebilir Ölçek: Topluluğun günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki büyüme için altyapıyı destekleyen bir ölçekte inşa edilecek.

İyi Tasarlanmış Mekanlar: Çeşitli yerel istihdam türlerini destekleyen canlı ve karma kullanım toplulukları, perakende, dinlenme alanları ve toplum tesislerini içerecek.

Güçlü Yerel Vizyon ve Katılım: Mevcut topluluk, gelecekteki sakinler ve işletmelerin katılımı ve işbirliği ile şekillenecek.

Geleceğe Yönelik ve Erişilebilir Ulaşım: Bölge sakinlerini destekleyen bir ekonomik refah ve yaşam kalitesi sağlayacak ulaşım sistemi öngörülüyor. Yürüyüş ve bisikletin teşvik edilmesiyle yerleşim ve vadiler arası ulaşım kolaylaşacak.

Geleceğe Hazır: Demografik değişimlere, büyümeye ve iklim değişikliği etkilerine dayanıklı peyzaj ve bina tasarımını içeren dirençli yerleşkeler planlanıyor.

Sosyal Altyapı: 10.000 yeni müstakil bahçeli ev, geniş fiyat yelpazesi ve çeşitli tipolojilerle her yaşa uygun konutlar sunacak. Cömert, erişilebilir ve yüksek kaliteli sosyal altyapı sağlayarak sağlık, refah ve yaşam kalitesini desteklemeyi hedefliyor.

Çevresel Çeşitlilik: Üretken peyzaj, tarımsal orman, doğa içinde yürüyüş, yeni orman alanları ve zenginleştirilmiş biyoçeşitlilik gibi unsurlarla "Kırsalı Güçlü Olmayan Ülkenin Gelişmişliği Daima Geridir" prensibine vurgu yapılıyor.

Kent Merkezi ve Kültürel Alanlar: Kütüphane, toplanma alanı, sergi alanı, spor alanları, amfi tiyatro ve botanik bahçe gibi kültürel ve toplumsal alanlarla çevreye ve sakinlere çeşitli etkileşim imkanları sunulacak.

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Tesisi: Geleneksel ve modern tarım uygulamalarını içeren tesis, Ar-Ge faaliyetlerine odaklanacak ve KEY-VA sakinleri ile akademik personeli bir araya getirecek.

Mimar Özcan Belen, bu projelerin, Keçiören’i çevre dostu bir yaşam alanı ve sürdürülebilir kalkınma modeliyle buluşturmayı hedeflediğine dikkat çekti.

“Ekolojik köy projesini hayata geçireceğiz”

Mimar Özcan Belen, Keçiören Belediye Başkanlığı için sunduğu vizyonda, ilçeyi organik ve sürdürülebilir tarım projeleriyle ve ekolojik yerleşkelerle donatma sözü verdi. Özcan Belen, açıklanan projelerle, Keçiören’i Türkiye’nin en önemli ekolojik tarım merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özcan Belen’in açıkladığı Ekolojik Köy projesinin detayları şu şekilde olacak:

1- Eko-Köy ve Ekoturizm Dönüşümü: Keçiören’de Eko Yerleşim Vadisi içinde 6 yerleşkede 10 bin müstakil bahçeli evin bulunacağı Eko-Köyler kurulacak. Ekoturizm konseptinde bir dönüşümle, çeşitli projeler, çiftçileri, gönüllüleri ve doğaseverleri bir araya getirerek ekolojik tarımın inceliklerini keşfetmelerini sağlayacak.

2- Toplum Destekli Tarımsal Üretim: "Yerelden sofraya, Tazeliğin izinde" anlayışıyla tüketici ve üreticiler arasındaki aracıları kaldırmayı hedefleyen projelerle, vatandaşların doğrudan ucuz ve sağlıklı besine ulaşmalarını sağlanacak. Alternatif Tedarik Merkezleri, gıda güvenliğini artıracak.

3- Genç ve Kadın İstihdamı: Keçiören’deki genç ve kadınların üretim sürecine dahil edilmesi için çalışmalar yapılacak. Kadın Emeği Toplulukları kurularak kadın girişimcilere teşvikler sağlanacak.

4- Tarım, Ekoloji ve Organik Üretim Eğitimleri: Modern tarım yöntemleri, seracılık ve organik üretim konularında eğitimlerle, tarıma dayalı kadın istihdamı desteklenecek. Tarımsal Deneyim Atölyesi, çiftçilere ve tarım uzmanlarına pratik bilgi kazandıracak.

5- Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri ile Entegrasyon: Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Tesisi, geleneksel ve modern tarım uygulamaları ile tohum yetiştirme gibi Ar-Ge faaliyetlerine odaklanacak. Veterinerlik Fakültesi Yeni Yerleşkesi ise hayvancılık alanındaki çalışmaları destekleyecek.

6- Matematik ve Geometri Köyü: Matematik sevgisini teşvik etmek amacıyla eğitim merkezleri, etkinlikler, kamplar ve yarışmalar düzenlenecek. Aynı zamanda öğrenci köyleri, çocuk köyleri ve huzur köyleri gibi özel yaşam alanları oluşturulacak.

7- Engelsiz Yaşam Köyü: Farklılıkları kucaklayan, engelleri birlikte aşan bir topluluğun merkezi olacak bu köy, her bireye eşit fırsatlar sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

8- Keçiören Ortak Tarım ve Gıda Yatırım Platformu: Çiftçilere, gıda üreticilerine ve yerel topluluklara yönelik sürdürülebilir tarım projelerine destek sağlayacak bu platformla, tarımsal üretim artırılacak ve yerel ekonomi desteklenecek.

Bu projelerle, Keçiören’in kuzeyinde nitelikli bir kırsal dönüşüm hedefleniyor.