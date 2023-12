Mimar Özcan Belen, kentsel dönüşümdeki modelini açıkladı: 'En az 3 model önerilmeli'

TAKİP ET

Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Özcan Belen, 4 katlı binaların yıkılarak yerine 16 katlı binaların yapılmasının bir kentsel dönüşüm olmadığına dikkat çekerek, kentsel dönüşümün tüm sosyal donatılar düşünülerek en az 1 milyon metrekarelik alanlarda yapılması gerektiğini söyledi. Özcan Belen ayrıca seçilmesi halinde ne pahasına olursa olsun Adli Tıp’ın bulunduğu bölgenin Ihlamur Vadisiyle birleşerek büyük bir dinlenme dönüştürüleceğini ifade etti.

Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Özcan Belen, Keçiören Yozgatlılar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete Keçiören’de oturan Yozgatlılar eşlik etti. Dernek üyelerinin sorularını cevaplayan Mimar Özcan Belen, kentsel dönüşümde bölgenin psikoloji, sosyoloji, ekonomisi, hatırası ve tarihini yönetmenin önemine vurgu yaptı. Özcan Belen, "Bazı insanlar ömrümün son yıllarına geldim, bütün dünyayı versen ayrılmam diyor. Onun hatırasını yönetmelisiniz. Bütün bunları yapabildiğin zaman kentsel dönüşüm yapacaksın" dedi.

Keçiören de Beytepe gibi değerli bir bölge haline gelecek”

Keçiören’de yapılan bir yatırımın Beytepe’deki bir yatırım kadar kazandırmadığına dikkati çeken Özcan Belen, bunun sebebini şu şekilde açıkladı:

“Orada yürüyüş mesafesinde hastane, özel okul, kamu okulu, ticarethane, çok güzel ve nezih bir yemek yeri, güzellik salonlarından vücut geliştirme salonlarına, galerilere kadar her şey bulunabiliyor. İnsanlar şuna bakıyor; ‘Ben yürüyüş mesafesinde bunları bulabiliyor muyum, bulamıyor muyum?’ Beytepe şu an dünyanın dediğini yapıyor. Dünya, 10 bin kişinin yaşadığı yeri merkezileştir diyor. Şu an dünyanın şehirleri 30 veya 20 dakikada ulaşılabilir olmakla yarışıyor. Sizin 10 bin kişinin yaşadığı yeri ticarileştirmeniz gerekiyor.”

Keçiören’de 26 bin işletme olduğuna dikkat çeken Mimar Özcan Belen, “Keçiören’de sadece 2 merkez var. Dünya standartlarına göre 50 tane merkez olması lazım. Keçiören’de 50 merkez yok, bunun yerine 50 cadde var. Sen planlamazsan insanlar kendi çözümünü bulur ama dağınık ve esnafın kazanmadığı bir çözüm olur bu. Bundan bir ekonomi, zenginlik doğmuyor. Keçiören esnafı bugün kazanamıyor. Kazanamamasının asıl nedeni dağınık olması, merkezileşmemiş olmasıdır. Ticari işlerin bir merkezde toplanması lazım. Bir merkezin de diğerleriyle bağlantısının kurulması lazım” dedi.

“Ben Keçiören kalesinin tamamının gençlere tahsis edilmesi gerektiğini düşünüyorum”

Keçiören’de 200 bine yakın öğrenci ve öğretmen olduğunu belirten Özcan Belen, “Bunlar her gün eğitim için Kızılay’a inip geliyorlar. İyi dershaneler, hocalar Kızılay’da çünkü. Eğitimde, birinci sınıf eğitim kurumlarının hiçbirisi Keçiören’de değil. Birisi Kızılay’da diğerleri ise Çayyolu’nda konumlanıyor. Ben Keçiören kalesinin tamamının gençlere tahsis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kale ve çevresini bir Millet Kütüphanesi formatında dönüştürmeliyiz. Ben bunu çizdim, yakında paylaşırım inşallah. Gençler buradan 24 saat istifade edebilmeli. Gençlerin üniversiteye hazırlanırken çalışabilecekleri uygun bir ortamları yok, biz sağlayacağız inşallah. Millet kütüphanesi dolu, Milli Kütüphane de yetmiyor. Keçiörenli gençlerimizin 2 vesayetle buralara gitmesini, yerinde çözüm ile sona erdireceğiz” dedi.

Düğün salonları vatandaşları rahatsız etmeyecek

Düğün salonları ve diğer bazı aktiviteler için Kartaltepe Kent Ormanını yeniden tasarlamak istediklerini söyleyen Mimar Özcan Belen, “Kartaltepe kent ormanı için Orman Genel Müdürlüğüyle protokol imzalanmış durumda. Şu an sekizde biri kullanılıyor. Dolayısıyla hem otopark hem toplanma imkanı sağlaması hem de gürültünün başkalarını rahatsız etmemesi dolayısıyla bu bölgenin veya alüminyumcular sitesi bölgesinin tahsis edilebileceğini düşünüyorum” dedi.

“İmar artığı alanlarla park olmaz.”

Keçiören’de 420 adet park olduğunu söyleyen Özcan Belen, “Bu parkların büyük bölümü imar artığı. 300 veya 700 metrekarelik alanlardan park olmaz. Bir yere park diyebilmek için 50 dönümlük, 100 dönümlük yerler olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız beni Keçiören’de aday olarak gösterirse; şuan Adli Tıp yerleşkesinde kullanım alanı olan 135 dönümlük yeri, Ihlamur vadisi ile birleştirerek; Havaalanı yolundan Keçiören’e girişte büyük bir yer altı otoparkı inşa etmek istiyoruz. Bu aks sonsuz yeşil projemizin en önemli bağlantı noktası olacak. Bu sebeple bu projenin gerçekleşmesi için var gücümle çalışacağım” dedi.

"4 katlı yeri 16 katlı yapmak kentsel dönüşüm değil."

4 katlı yerlerin daha yüksek kat yapılarak dönüştürülmesi şeklindeki kentsel dönüşüme karşı olduğunu söyleyen Mimar Özcan Belen, "Bu kentsel dönüşüm değil. Bu 4 katlı problemli yerin 16 katlı probleme dönüştürülmesidir. Eğer başkan olursam vatandaşla kentsel dönüşüm sözleşmesini bizzat yapacağım, müteahhitlere bırakmayacağım. En az 1 milyon metrekarelik alanlarda dönüşüm yapacağım. Ben bu alanda tasarımı yapıp, vatandaşı ikna edip müteahhide yaptıracağım. Büyükşehirlerde kamunun güvenilirliğini işin içine sokmadan kentsel dönüşüm yapamazsınız." dedi.

"Özcan Belen kentsel dönüşümdeki modeli açıkladı: En az 3 model önereceğiz"

Kentsel dönüşümde vatandaştan para almayacaklarını söyleyen Özcan Belen, "Biz yıktığımız yerlerde yeniden konut yaparsak bizim kaynağa ihtiyacımız olacak, vatandaştan para talep edilmesi gerekecek. Ama biz böyle yapmazsak en az 1 milyon metrekarelik alanlarda kentsel dönüşüm yaparsak, yollar, parklar her şeyi düşünürsek, buraya otel, ofis, iş merkezi, restoran imarı verirsek, 1 lira eden mülk 10 lira edecektir. Bu halde vatandaşı da ikna edebileceğimiz bir ortam oluşacaktır. Bu tasarım sayesinde vatandaş da kazanacak ve zenginleşecek. Kentsel dönüşümde vatandaşa en az 3 model önerilecek. Sizin örneğin 100 metrekarelik bir yeriniz var. Ben size 100 metrekarenize karşılık bir gayrimenkul senedi vereceğim, vatandaş isterse bizim üreteceğimiz yerlerden bir yer alacak, isterse yer almayıp buranın kira gelirinden yararlanabilecek, isterse de bizim başka yerde üreteceğimiz bir mal ile trampa edebilecek. Biz vatandaşa 3 model önereceğiz. Kentsel dönüşümde tek seçenekle toplumları ikna edemezsiniz. Alternatif ve esnek modeller üretirseniz sorunu çözebilirsiniz" dedi.