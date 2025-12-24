Mimar Sinan'dan Çifte Şampiyonluk Gösterisi: 6-1

Silivri temsilcisi, bu sonuçla birlikte U14’ün ardından U16 kategorisinde de mutlu sona ulaşarak altyapıda önemli bir başarıya imza attı. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Mimarsinan, altyapıdaki yükselişini çifte şampiyonlukla taçlandırdı.

Ortaköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan turuncu-siyahlılar, taraftarlarına adeta futbol resitali sundu. Mücadele gücü, takım oyunu ve disiplinli futboluyla alkış toplayan Mimarsinan, ligi 30 puanla zirvede tamamlayarak en yakın rakibi İzzettinspor’un önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sezonu iki kupayla kapatmanın haklı gururunu yaşayan Mimarsinan’da maç sonunda büyük sevinç vardı. Kulübün ana sponsoru Alçan Vinç Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Alçan da şampiyonluk maçını tribünden takip ederek kupa töreni ve sevinç anlarında takımın yanında yer aldı.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler elde edilen bu tarihi başarıyı coşkuyla kutlarken, Mimarsinan camiası için çifte şampiyonluk, altyapıya verilen önemin ve doğru yapılanmanın somut bir göstergesi oldu.