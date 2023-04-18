Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan ve restorasyon çalışmalarına rağmen ziyaretçi akınına uğrayan Selimiye Camii’nde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hazırlık yapılıyor.

11 ayın sultanı Ramazan’ın bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı öncesi Edirne’deki camilerde de hazırlık yapılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Selimiye Camii’nde gül suyu ile temizlik yapılıyor. Restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye’de belli bir bölüm ibadet ve ziyaret için ayrıldı. Caminin ibadet ve ziyarete açık alanı, görevliler tarafından bakımdan geçirildi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Selimiye Camii’nde halılar yıkandı, mermerler gül suyu ile temizlendi, bahçede ise şadırvanın etrafındaki otlar temizlenerek düzenleme yapıldı.

Ramazan ayını yoğun bir şekilde geçirdiklerini söyleyen Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, tadilatta olmasına rağmen belli bir bölümde ibadet ve ziyaretin devam ettiğini aktardı.

Kadir Gecesi’ni yoğun bir katılımla idrak ettiklerini belirten Serenli, sabah namazından başlayıp sahura kadar caminin hiç boş kalmadığını ifade etti.

"Cuma günü Ramazan Bayramı’nın 1. gününü idrak edeceğiz"

Cuma günü Ramazan Bayramı’nın 1. gününün idrak edileceğini söyleyen Serenli, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin hem içinde hem de bahçesinde bayram temizliği yapıldığını dile getirdi.

Caminin içinde gül suyu ile silinerek bayram temizliğine başlandığını aktaran Serenli, "Restorasyonun başladığı ilk günden itibaren cami hiç kapanmadı ve ibadet aksamadı. Ziyaretçiler kendilerine ayrılan bölümlerde ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Selimiye Cami restorasyona rağmen yoğun bir ziyaretçi almaya devam ediyor" dedi.