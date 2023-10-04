Mimar Sinan Sokak yeni üstyapısına kavuşuyor

Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına yaklaştı.

İzmit Belediyesi kentin çehresini değiştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Rauf Orbay, Köseoğlu ve Cebesoy Sokak başta olmak üzere kent merkezindeki birçok işlek sokakta üst yapı çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, benzer bir çalışmayı da Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde sokağa 8 aydınlatma direği monte edilecek. Kaldırımlara ise mineralli parke döşeniyor. Devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.