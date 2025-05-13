Mimarsinan Mahallesi'nde Yeni Parkta Çalışmalar Devam Ediyor

Silivri Belediyesi vatandaşların rahat nefes alabileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Mimarsinan Mahallesi 7082. sokakta yeni yapılan parkta yer alacak çeşitli alanlarla, hem çocukların hem de yetişkinlerin rahatça vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyor.

Çocuk oyun alanı ve sokak oyunları alanı, çocukların keyifle vakit geçirebileceği güvenli alanlar sunuyor. Kafe ve oturma alanı, mahalle sakinlerine sosyalleşme ve dinlenme imkanı sağlıyor. Ayrıca saha yanı amfi alanı, açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir alan oluşturuyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çalışmaları süren parkla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mimarsinan Mahallesi’nde sürdürdüğümüz park çalışmalarımız, halkımıza sağlıklı, eğlenceli ve dinlendirici bir yaşam alanı sunmak amacıyla hızla devam ediyor. Ailelerimizin, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve dinlenebileceği modern alanlar yaratmaya devam ediyoruz " ifadelerine yer verdi.

