Mimarsinanlı minikler pes etmiyor
Silivri Belediyesinin 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği futbol şöleninde Mimarsinan minikleri şampiyon oldu.
Silivri Belediyesinin 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği futbol şöleninde Mimarsinan minikleri şampiyon oldu. Diğer yaş gruplarında da katıldığı turnuvalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Mimarsinan Kulübü altyapıda Selçuk hocayla önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Başarılarının devamını dileriz