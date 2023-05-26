Mimarsinanlı minikler pes etmiyor

Silivri Belediyesinin 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği futbol şöleninde Mimarsinan minikleri şampiyon oldu.

Mimarsinanlı minikler pes etmiyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Silivri Belediyesinin 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği futbol şöleninde Mimarsinan minikleri şampiyon oldu. Diğer yaş gruplarında da katıldığı turnuvalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Mimarsinan Kulübü altyapıda Selçuk hocayla önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Başarılarının devamını dileriz