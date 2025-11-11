Mine Geçili'den, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konser

Büyükçekmece’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Mine Geçili, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan özel repertuvarıyla sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Büyükçekmece Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Mine Geçili, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan özel repertuvarıyla sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere sanatseverlerin ilgisi ve katılımı yoğun oldu. Salonu dolduran Büyükçekmeceliler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle andı.

Özel repertuvarıyla sanatseverle buluştu

Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Mine Geçili, "Bülbülüm Altın Kafeste", "Fikrimin İnce Gülü" ve "Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım" gibi Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan özel repertuvarıyla Büyükçekmeceli sanatseverlerle buluştu. Duygusal anların yaşandığı konserde, dinleyiciler telefon ışıklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser finalinde Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Mine Geçili’ye Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri Nurcan Kalaycı, Mustafa Büyükyılmaz, Büyükçekmece CHP Kadın Kolları Başkanı Saime Demirci, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Nilay Uymaz tarafından çiçek takdim edildi.