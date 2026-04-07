Mine Sayıt, Sanofi'de Uluslararası Pazarlardan Sorumlu İnsülin Global Marka Lideri görevine atandı

Sanofi, Uluslararası Pazarlardan Sorumlu İnsülin Global Marka Lideri görevine Mine Sayıt’ın atandığını duyurdu.

Sanofi Avrasya Bölgesi Nadir Hastalıklar Direktörü olarak görev yapan Mine Sayıt, Uluslararası Pazarlardan Sorumlu İnsülin Global Marka Lideri görevine atandı. Sayıt, yeni görevini Paris’te sürdürecek.

Nadir hastalıklar alanında önemli iş birliklerine liderlik etti

Sanofi’de kariyeri boyunca farklı alanlarda önemli sorumluluklar üstlenen Mine Sayıt, özellikle nadir hastalıklar alanında sağlık ekosistemini güçlendiren çalışmalara liderlik etti. Bu kapsamda sağlık otoriteleri ve bilimsel paydaşlarla güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleri kurulmasına öncülük eden Sayıt; portföy önceliklendirme stratejilerinin hayata geçirilmesi, yeni ülkeler ve bölgelerde büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi ile Avrasya genelinde iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayan iş birliği platformlarının oluşturulmasına katkı sağladı.

Küresel insülin portföyünün güçlendirilmesine odaklanacak

Yeni görevinde Sayıt, insülin portföyünün küresel ölçekte güçlendirilmesine katkı sunarken, farklı ülkeler ile küresel ekipler arasındaki stratejik koordinasyonun geliştirilmesine ve uluslararası iş birliklerinin ilerletilmesine odaklanacak.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun olan Mine Sayıt, lisans eğitimini 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. 2005 yılında IAE de Toulouse’da Stratejik Pazarlama alanında yüksek lisans eğitimini bitirdi. 2006 yılında Sanofi’ye Pazarlama Mükemmelliği Uzmanı olarak katılan Sayıt, kariyeri boyunca farklı görevler üstlendi. Son olarak Sanofi Avrasya Bölgesi Nadir Hastalıklar Direktörü olarak görev yapan Sayıt, Care4Rare ve Ankara Üniversitesi NADİR Merkezi gibi sağlık ekosistemine katkı sağlayan projelerin liderliğini yürüttü.