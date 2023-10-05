Minibüs hırsızı abla kardeş gece bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı

İstanbul’da son zamanlarda panelvan minibüs hırsızlıkları çoğalırken minibüs hırsızlığı yapan abla ve kardeş Arnavutköy’de gece bekçilerinin dikkati sayesinde çaldıkları minibüsle kıskıvrak yakalandı. Son zamanlarda artan panelvan minibüs hırsızlıklarından bazıları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da son zamanlarda panelvan minibüs hırsızlıkları çoğalırken şahısların çaldıkları minibüsleri başka hırsızlıklarda veya suçlarda kullandığı öğrenildi. Minibüs hırsızlıklarının artmasıyla Arnavutköy’de de bir çok minibüs çalındı. Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde gece saat 03.00 sıralarında çaldıkları minibüs ile gezen Burcu ve Volkan U. kardeşler, bekçilerin şüphelenmesi üzerine durduruldu. Aracın yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 2 saat önce çalındığı tespit edilirken, minibüsün sahibi ile iletişime geçildi. Araç içerisinde yapılan aramada narkotik madde de ele geçirilirken, kardeşlerin ehliyetleri olmadığı ortaya çıktı. İstanbul’da çok sayıda minibüsü çaldıkları iddia edilen ve ‘oto hırsızlığı’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından kaydı olan abla ve kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan gece bekçilerinin dikkati sayesinde yakalanan abla ve kardeşin yaptığı minibüs hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken bazı panelvan minibüs hırsızlığı yapan şahıslar da kayda alındı. Polis ekipleri ise diğer şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.